Пенсионерка в ЕАО перевела мошенникам $14 тыс. за документы на выезд

Жительница Биробиджана лишилась $14 тыс. из-за действий мошенников. Эту сумму пострадавшая перевела преступникам в счет оплаты оформления документов для выезда за границу.

Кроме того, как сообщает ИА EAOMedia, от действий мошенников в минувшие выходные пострадал еще один житель Биробиджана — он заплатил 65 тыс. рублей за покупку автозапчастей на счет псевдопродавца. По фактам инцидентов возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Сегодня портал iz.ru сообщил о том, что в Москве завершено расследование уголовного дела по факту кражи в общей сложности более 2 млн рублей у клиентов салонов красоты.