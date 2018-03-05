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Пенсионерка в ЕАО перевела мошенникам $14 тыс. за документы на выезд

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Жительница Биробиджана лишилась $14 тыс. из-за действий мошенников. Эту сумму пострадавшая перевела преступникам в счет оплаты оформления документов для выезда за границу.

Кроме того, как сообщает ИА EAOMedia, от действий мошенников в минувшие выходные пострадал еще один житель Биробиджана — он заплатил 65 тыс. рублей за покупку автозапчастей на счет псевдопродавца. По фактам инцидентов возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Сегодня портал iz.ru сообщил о том, что в Москве завершено расследование уголовного дела по факту кражи в общей сложности более 2 млн рублей у клиентов салонов красоты.

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