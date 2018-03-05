Льготников высаживают из автобусов на мороз в Биробиджане

Представители социально незащищенных категорий граждан пострадали в Биробиджане из-за сбоя в обслуживании транспортных карт. Кондукторы требуют оплатить проезд наличными деньгами, а в противном случае высаживают людей на мороз.

Региональный директор ООО «Оператор транспортная карта» Андрей Позняков подтвердил ИА EAOMedia, что технические проблемы с обслуживанием карт действительно существуют. По его словам, это связано с работой сотового оператора, на который «завязаны» терминалы. Позняков затруднился ответить на вопрос, сколько времени уйдет на устранение неполадок.

Агентству в свою очередь не удалось получить оперативный комментарий от мэрии Биробиджана, насколько правомерны действия кондукторов, выставляющих льготников на мороз.