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Российское посольство в Анкаре работает в штатном режиме

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Посольство России в турецкой Анкаре работает в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии Ирину Касимову.

«Посольство России работает в штатном режиме», — сказала она.

Ранее пресс-служба американского посольства в Турции сообщила, что дипмиссия США в Анкаре приостановит работу 5 марта в связи с угрозой безопасности.

В октябре 2017 года США приняли решение приостановить выдачу неиммиграционных виз в Турции на фоне обострения политической ситуации между двумя странами.

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