Российское посольство в Анкаре работает в штатном режиме

Посольство России в турецкой Анкаре работает в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии Ирину Касимову.

«Посольство России работает в штатном режиме», — сказала она.

Ранее пресс-служба американского посольства в Турции сообщила, что дипмиссия США в Анкаре приостановит работу 5 марта в связи с угрозой безопасности.

В октябре 2017 года США приняли решение приостановить выдачу неиммиграционных виз в Турции на фоне обострения политической ситуации между двумя странами.