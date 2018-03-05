В Германии предложили сделать гимн гендерно нейтральным

В Германии предложили сделать текст гимна гендерно нейтральным. Как сообщает издание «Бильд», идея принадлежит уполномоченной по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи. Кристин Розе-Меринг предлагает поменять строчку «братски с сердцем и рукой». Вместо нее нужно вставить «бодро с сердцем и рукой». А вместо «отечество» использовать «родина». Чиновница ссылается на опыт Австрии и Канады.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.