Жильцы возвращаются в свои квартиры после взрыва газа в Ижевске

Управление МЧС по Удмуртской республике предлагает снять режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрыва газа в жилом доме в Ижевске, жильцы уже начали возвращаться в свои квартиры.

Режим ЧС уже снят с четвертого и шестого подъездов. В них уже вернулись 162 жильца, в том числе 28 детей. При этом режим ЧС сохраняется на территории разобранного пятого подъезда. Управление МЧС по Удмуртской республике предлагает снять режим чрезвычайной ситуации, сохраняя режим повышенной готовности. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Взрыв в доме по улице Удмуртской прогремел 9 ноября 2017 года. Жертвами происшествия стали 7 человек, произошло частичное обрушение подъезда. По данным экстренных служб, в одной из квартир взорвался бытовой газ. Правоохранительные органы задержали жильца квартиры. Предполагается, что мотивом совершения преступления стала личная неприязнь к соседям.

Как сообщал портал iz.ru, на ремонт пострадавшего дома и приобретение квартир для пострадавших в бюджете Удмуртии заложено 133 млн рублей. Ожидается, что сертификаты на квартиры люди получат в мае.