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Замглавы Генпрокуратуры уточнил результаты проверки «Смерти Сталина»

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Заместитель генпрокурора России Александр Буксман уточнил результаты проверки фильма «Смерть Сталина» после отзыва прокатного удостоверения. По его словам, о признаках экстремизма «речи не было».

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«Я его не смотрел… Этот фильм нельзя показывать, поскольку у него отозвано удостоверение… Про признаки экстремизма вообще речи не было. На региональном уровне прокуратурой Москвы приняты соответствующие меры», — приводит его комментарий «РИА Новости».

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера в 1953 году. Фильм вызвал неоднозначную реакцию у представителей общественности, некоторые из них обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой провести проверку фильма на соответствие законодательству страны. После этого прокатное удостоверение киноленты было отозвано до окончания экспертизы.

Несмотря на это, фильм показывали в столичном кинотеатре «Пионер». 22 февраля мировой судебный участок № 208 Дорогомилoвского района Москвы оштрафовал его на 100 тыс. рублей за один показ ленты без разрешения на прокат. 

28 февраля портал iz.ru писал, что прокуратура завершила проверку фильма «Смерть Сталина».

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