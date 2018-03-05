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Пожар произошел в уфимской колонии

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Вечером 4 марта в Уфе загорелась постройка на территории исправительной колонии. По данным башкирского УФСИН России, задымление заметили прохожие.

В результате происшествия никто не пострадал, так как пожар возник на чердаке неиспользуемого здания во дворе. В управлении отметили, что открытого горения не было и машинам городской пожарной службы не пришлось заезжать в ворота колонии. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Как сообщал портал iz.ru, недавно сильный пожар произошел в лечебно-исправительном учреждении в Барнауле Алтайского края. Пламя разгорелось в ночь с 15 на 16 февраля в складском помещении производственной зоны. Пострадавших нет.

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