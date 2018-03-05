Президенты США и Египта обсудили гуманитарный кризис в Сирии

Телефонный разговор состоялся между президентом США Дональдом Трампом и лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в ходе беседы стороны обсудили сотрудничество двух стран, ситуацию на Ближнем Востоке и гуманитарную ситуацию в Сирии.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Стороны договорились, в частности, сотрудничать над прекращением гуманитарного кризиса в Сирии.

«Президент Трамп и президент ас-Сиси договорились работать вместе над прекращением гуманитарного кризиса в Сирии и достижением арабского единства и безопасности в регионе», — сообщает «Федеральное агентство новостей». Уточняется, что Трамп и ас-Сиси затронули вопросы, касающиеся возможности укрепления американо-египетского партнерства в ряде сфер сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о невозможности применения к нему импичмента.