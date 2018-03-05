Сэм Рокуэлл получил «Оскар» как лучший актер второго плана
Американский актер Сэм Рокуэлл удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Девяностая церемония вручения кинопремии проходит в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет телеканал ABC.
На получение этой награды также был номинирован сыгравший в этом фильме актер Вуди Харрельсон. Кроме того, на звание лучшего актера второго плана претендовали Уиллем Дефо («Проект «Флорида»), Ричард Дженкинс («Форма воды») и Кристофер Пламмер («Все деньги мира»).
Ранее портал iz.ru писал, что исполнительница главной роли в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» как лучшая актриса.