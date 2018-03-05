Предстоящая ночь в Москве станет самой холодной на этой неделе

Похолодание ожидается в ночь на вторник, 6 марта, в Москве и области, синоптики предупреждают, что столбики термометров опустятся до –20 градусов.

Таким образом, предстоящая ночь может стать самой холодной на этой неделе, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение погодного центра «Фобос». Мегаполис будет находиться в тыловой части циклона, отмечают синоптики.

«На этой неделе, по предварительным прогнозам, самой холодной окажется предстоящая ночь, потому что мы будем находиться в тыловой части циклона, и надо рассчитывать на понижение ночных температур до –15...–20 градусов», — приводит агентство сообщение специалиста «Фобоса».

Морозы, как ожидается, будут постепенно слабеть в последующие дни.

Ранее сообщалось, что снежная и облачная погода ожидает жителей Москвы и области в понедельник, 5 марта.