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Роструд предупредил о трехдневной рабочей неделе

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Наступившая рабочая неделя продлится три дня, россиян ожидают четыре выходных дня, рассказал заместитель главы Роструда Иван Шкловец. Это связано с государственным праздником Международный женский день 8 марта, добавил он.

Шкловец отметил в беседе с ТАСС, что праздничный нерабочий день приходится на четверг.

«В России 8 марта отмечается Международный женский день, и праздничный нерабочий день приходится на четверг. Таким образом, россиян ожидают четырехдневные выходные — 8, 9, 10 и 11 марта», — указал он.

В среду, как в предпраздничный день, длительность рабочего дня будет сокращена на один час, отметил замглавы Роструда.

Ранее стало известно, что почти 500 московских пар решили приурочить свадебную церемонию к Международному женскому дню.

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