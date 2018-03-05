Второе дело возбудили против главврача красноярского перинатального центра

Второе уголовное дело возбуждено против главного врача Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрея Павлова. Как информирует пресс-служба регионального управления ФСБ, его подозревают в получении взятки в размере 120 тыс. рублей.

«В отношении главного врача МГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства» Павлова Андрея Владимировича возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

Сотрудники службы безопасности установили, что за эти деньги Андрей Павлов заключил с предпринимателем допсоглашения на поставку расходных материалов для центра на сумму 2 млн рублей. Кроме того, его и главную медсестру центра Лидию Клитенкович подозревают в получении взятки в особо крупном размере от бизнесменов за поставку товаров медицинского назначения в размере 10% от цены контракта.

Андрею Павлову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 мая.