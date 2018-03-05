Бразильский Кен встретил свою Барби

Живой Кен Родриго Альвес встретил свою Барби. В стремлении к совершенным пропорциям мужчина перенес более 60 операций и

даже решился на удаление четырех ребер.

В последнее время красавца часто замечают в компании Софии Вегас. Очевидно, что у молодых людей много общих интересов. Немецкая модель тоже увлекается созданием кукольной внешности.

Девушка сделала липосакцию, Альвес утверждает, что с Софией они просто друзья. Но в приятельские отношения живых кукол верится с трудом. На публике Родриго и София выглядят как влюбленная парочка.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.