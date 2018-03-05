NBC опубликовало третью часть интервью с Путиным

Телеканал NBC опубликовал третью часть интервью с Владимиром Путиным. Американские журналисты продолжают задавать один и тот же вопрос.

Меган Келли спросила, выдаст ли Москва своих граждан Вашингтону.



«Никогда. Россия вообще никогда никому не выдает своих граждан, так же, как и Соединенные Штаты. Вы-то разве кому-нибудь выдаете своих граждан?», – ответил президент.

Ранее 13 россиян обвинили в попытке вмешаться в выборы президента США. Вашингтон до сих пор не привел никаких доказательств. Владимир Путин вновь призвал предоставить официальные документы.

Президент РФ добавил, что обвиненные не имеют отношения к российской власти.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.