Нижегородский пес полгода возвращается к снесенному кафе хозяев

Десять лет пес Барбос охранял шашлычную в Нижнем Новгороде. Кафе снесли, хозяева уехали, а пёс остался. Каждый вечер собака приходила место, где раньше был её дом.

Барбосу устроили спальное место из старого бушлата, приносят еду. Камеры пёс стесняется, но голод побеждает скромность.

На ухе у Барбоса - зеленая клипса с номером. Это означает, что собака не опасна и привита от бешенства.

Хозяин дворняги не забыл о ней, но забрать пока не может. Верный охранник каждый день выходит на службу на место «кафе-призрака».

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.