Из кранов домов в Ингушетии потекла артезианская вода

В Ингушетии из кранов теперь течёт артезианская вода. Геологи нашли чистейшие подземные источники и наладили систему добычи.

На средства «Роснефти» пробурили 10 скважин проложили 6 км нового водопровода. Подземные ключи залегают на глубине 300 м, насосы работают без остановки. Там, где раньше было чистое поле, теперь поставили резервуары с водой.

Местные эпидемиологи каждый месяц берут пробы из скважин и кранов. Она соответствует санитарным нормам и правилам, как по химическому составу, так и по микробиологическому составу.

Бесперебойные поставки воды позитивно влияют на развитие сельского хозяйства. «Роснефти» активно занимается социальными проектами в республике. В Ингушетии открыли молодежный культурный центр и ледовый дворец.

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