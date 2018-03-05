Прямой эфир

Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за нападение стажера

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед кандидатом на пост президента России Ксенией Собчак за нападение стажера столичного заксобрания.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Стажер Мосгордумы Алан Дзуцев напал на Ксению Собчак и облил ее водой со словами «Это за Жириновского» в воскресенье, 4 марта. При этом кандидат в президенты утверждала, что ее толкнули и она упала. 

После произошедшего кандидат в президенты призвала главу Мосгордумы принести ей извинения и уволить молодого человека, которого задержали в тот же день.

Как сообщал портал iz.ru, 28 февраля во время теледебатов Собчак облила водой другого кандидата на пост президента России от ЛДПР Владимира Жириновского после того, как он допустил ряд оскорбительных высказываний в ее адрес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Напавший на Собчак мужчина задержан и доставлен в отдел полиции
Между Жириновским и Собчак в ходе дебатов разгорелся новый конфликт

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017