Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за нападение стажера

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед кандидатом на пост президента России Ксенией Собчак за нападение стажера столичного заксобрания.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Стажер Мосгордумы Алан Дзуцев напал на Ксению Собчак и облил ее водой со словами «Это за Жириновского» в воскресенье, 4 марта. При этом кандидат в президенты утверждала, что ее толкнули и она упала.

После произошедшего кандидат в президенты призвала главу Мосгордумы принести ей извинения и уволить молодого человека, которого задержали в тот же день.

Как сообщал портал iz.ru, 28 февраля во время теледебатов Собчак облила водой другого кандидата на пост президента России от ЛДПР Владимира Жириновского после того, как он допустил ряд оскорбительных высказываний в ее адрес.