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Дополнительная навигация на двух языках появится в городах РФ к ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Дополнительная навигация на русском и английском языках появится в 11 российских городах, где в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу. Это будут дорожные знаки, стенды и указатели, которые разместят на территориях, прилегающих к стадионам, железнодорожным вокзалам, аэропортам и другим местам скопления иностранных болельщиков, сообщили «Известиям» в оргкомитете «Россия-2018».

В Калининградской области дорожные указатели продублируют на английский, начиная с российской границы, чтобы путешествующим на машинах и автобусах иностранцам было проще добраться до стадиона или специальных парковок, пояснил «Известиям» губернатор региона Антон Алиханов. Он отметил, что навигация будет выполнена в едином стиле, чтобы гостям «не нужно было привыкать к новым указателям, когда они переезжают из одного города в другой». К настоящему времени на английский язык в регионе продублировано 70% дорожных знаков (указателей направлений) на трассе Калининград–Мамоново 2, а также на таможенном посту российско-польской границы (Мамоново 2–Гжехотки).

В Самаре разместят 5,3 тыс. дорожных знаков на двух языках. В Волгограде навигация появится на 44 объектах улично-дорожной сети, а также на прилегающей к стадиону «Арена Волгограда» территории. В Ростове-на-Дону работы по установке дорожных знаков на двух языках уже ведутся и будут завершены к середине мая. В Саранске навигацию установят в мае.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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