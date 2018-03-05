Полиция задержала шестого человека за взрыв в Лестере

Британская полиция задержала 40-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к взрыву в Лестере.

Таким образом, правоохранительные органы взяли под стражу шестерых человек по этому делу.

Двоих из них отпустили, еще трое в понедельник, 5 марта, предстанут перед судом. Их обвиняют в непредумышленном убийстве и поджоге, сообщает телеканал BT.

Как писал портал iz.ru, 25 февраля в продовольственном магазине в Лестере произошел взрыв, за которым последовал пожар. Тогда погибли пять человек.