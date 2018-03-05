Бюст и памятную доску писательницы Леси Украинки украли из музея в Киеве

Неизвестные в центре Киева похитили с фасада здания музея бронзовый бюст и памятную доску известной украинской поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Музея выдающихся деятелей украинской культуры.

По факту случившегося правоохранительные органы завели уголовное дело. В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

Это не первый случай осквернения памяти украинской поэтессы. Как сообщал портал iz.ru, ранее неизвестные похитили с памятника на могиле Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве бронзовые гирлянды. Акт вандализма был совершен в день рождения поэтессы. В феврале текущего года стало известно, что вандалы отбили и украли голову памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко в городе Стрый Львовской области.

Леся Украинка — одна из самых выдающихся деятелей украинской культуры конца XIX – начала XX века. Известность ей принесли сборники стихов «На крыльях песен», «Думы и мечты», поэмы «Старая сказка» и «Одно слово», драмы «Кассандра», «Лесная песня» и «В катакомбах».