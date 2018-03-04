В Москве футбольных болельщиков задержали за пиротехнику на матче

Пожарный наряд на столичном стадионе «Черкизово» залил пеной из огнетушителя зажженный болельщиком фальшфейер. Инцидент произошел на матче «Спартак»–«Локомотив».

В секторе возгорания задержано более 15 человек.

«Все они доставлены в отдел полиции, проверяется их причастность к противоправным действиям, опрашиваются свидетели и очевидцы, проверяются камеры видеонаблюдения», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Напомним, с июля 2017 года в России действуют более жесткие нормы так называемого закона о болельщиках. В преддверии чемпионата мира по футболу усилены наказания за нарушения на стадионе.

В частности, в закон введено понятие «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». За подобные действия нарушителя либо штрафуют до 20 тыс. рублей, либо дают 15 суток. Кроме того, такому фанату могут запретить посещение спортивных соревнований на срок до семи лет.





