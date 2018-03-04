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В Ужгороде оперативно раскрыто преступление на национальной почве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Национальная полиция Украины раскрыла два нападения на здание Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) в Ужгороде. Последнее нападение произошло 27 февраля.

По делу задержаны пятеро подозреваемых: одного — в Черкассах, еще двоих — в Кропивницком, еще двоих граждан Польши задержали в сопредельной стране.

Организатор преступной группы — иностранец, он объявлен в международный розыск, сообщил  в Facebook глава нацполиции Сергей Князев.

Поджог офиса общественной организации вызвал международный скандал.

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии, а глава ведомства Петер Сиярто заявил, что на Украине «растут экстремистские политические идеи». По мнению венгерского министра, «таким образом запугивают представителей венгерской национальной общины в Закарпатье».

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