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Немецкий лыжник выступил в форме сборной России на марафоне в Швеции

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Серебряный призер ОИ-2010 немецкий лыжник Тим Чарнке поддержал российских спортсменов, выступив в шведском супермарафоне «Васалоппет» в форме сборной России.

Комментатор шведского телевидения Андерс Блемквист отметил, что Чарнке часто бывал в России и хорошо говорит по-русски. Журналист также высказал уверенность, что немецкий спортсмен таким образом поддержал россиян, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 из-за допингового скандала. К соревнованиям были допущены лишь отдельные российские спортсмены.

Стоит отметить, что приглашение на Олимпиаду не получили ведущие российские лыжники, в том числе Сергей Устюгов. Несмотря на это, российская лыжная команда успешно выступила на Играх, завоевав семь медалей: три серебряные и четыре бронзовые награды.

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