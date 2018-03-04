Гражданин Украины погиб в ДТП в России

В результате случившегося на территории России ДТП один гражданин Украины погиб и еще один получил травмы.

Об этом сообщила официальный представитель украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца.

«По предварительной информации, в результате аварии в РФ погиб один гражданин Украины. Один пострадал. Консулы оказывают помощь. Соболезнования родным», — написала Беца на своей странице в Twitter.

Ранее портал iz.ru сообщал о случившемся 4 марта в Подмосковье столкновении пассажирского автобуса с грузовиком.

В салоне автобуса, по данным СМИ, могли находиться в том числе граждане Украины.