Лионель Месси забил 600-й гол в профессиональной карьере
Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси забил 600-й гол в профессиональной карьере. Достижение покорилось футболисту в матче чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».
Встреча прошла в воскресенье, 4 марта. Месси поразил ворота мадридцев на 26-й минуте. Этот гол стал единственным в матче.
Аргентинец забил в составе каталонского клуба 539 мячей. Выступая за национальную сборную, Месси 61 раз поражал ворота соперников.
Как писал портал iz.ru, ранее Лионель Месси побил рекорд экс-игрока мюнхенской «Баварии» Герда Мюллера по числу мячей в одном из чемпионатов «большой пятерки».
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter