Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси забил 600-й гол в профессиональной карьере. Достижение покорилось футболисту в матче чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».

Встреча прошла в воскресенье, 4 марта. Месси поразил ворота мадридцев на 26-й минуте. Этот гол стал единственным в матче.

💥 With that goal Leo #Messi reaches 600 as a professional! 💥

🔵🔴 539 ⚽

🇦🇷 61 ⚽

👏 Congratulations, Leo! 👏 #ForçaBarça pic.twitter.com/8o7gBNoSaH — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2018

Аргентинец забил в составе каталонского клуба 539 мячей. Выступая за национальную сборную, Месси 61 раз поражал ворота соперников.

Как писал портал iz.ru, ранее Лионель Месси побил рекорд экс-игрока мюнхенской «Баварии» Герда Мюллера по числу мячей в одном из чемпионатов «большой пятерки».

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