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Новый экипаж МКС провожают на Байконур

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Новый экипаж МКС провожают на Байконур. В составе команды: космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, астронавт NASA Эндрю Фойстейл, астронавт Ричард Арнольд.

В конце февраля в Центре подготовки космонавтов успешно завершились экзаменационные тренировки. Старт очередной экспедиции к МКС намечен на 21 марта 2018 года.

Экипажу предстоит выполнить большой объем работ. Научная программа включает: более 50 экспериментов, мониторинг поверхности Земли, выход в открытый космос, запуск наноспутников.

На орбиту вместе с космонавтами отправится Волк Забивака. Это символ предстоящего чемпионата мира по футболу. Игрушка будет выполнять роль индикатора невесомости.

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