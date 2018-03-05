Нынешний случай обострения отношений между «Газпромом» и «Нафтогазом» — закономерное продолжение многочисленных конфликтов, случавшихся прежде. Принципиально важно, что эти конфликты не зависят от экономического состояния Украины и от того, кто у власти. Не менее важно, что Украина — это единственный партнер «Газпрома», с которым возникают сложности такого рода. Любой покупатель хочет платить меньше, а любой продавец — получать больше. Иногда возникающие вокруг этого противоречия споры выносятся в суд. Но ни с одним партнером из-за этого не разгорались так называемые газовые войны.

Сейчас действуют контракты на поставку и транзит газа, заключенные в 2009 году. До этого стороны уже подписывали аналогичные документы, но ни один из них не дожил до дня своего официального завершения. Так, контракт 2002 года должен был действовать 10 лет. По нему Украина получала российский газ по $50 за 1 тыс. куб. м (при актуальной на тот момент среднеевропейской цене $150–200). А тариф на транспортировку составлял $1 за 1 тыс. куб. м прокачанных на 100 км. Спустя время условия показались украинской стороне кабальными и ею был спровоцирован пересмотр договоренностей.

«Газпром» старался поддерживать деловые отношения с «Нафтогазом», несмотря на хроническую просрочку платежей и полное игнорирование принципа «бери или плати». Здесь стоит заметить, что от момента заключения ныне действующего контракта потребление газа на Украине рухнуло в два раза — с 60 млрд куб. м в 2008 году до примерно 29 млрд куб. м в 2017-м. Еще при Януковиче оно просело настолько, что Украина физически не смогла бы закупить или оплатить заявленные в контракте объемы. Пока «Нафтогаз» не побежал в суд, «Газпром» старался войти в положение. Российская сторона готова была продлить скидку для Украины даже после государственного переворота. Цена на газ тогда составляла всего $268,5 за 1 тыс. куб. м. Это было примерно на $100–150 ниже среднеевропейских цен. Новой киевской власти всего-то надо было вовремя платить за поставляемый газ.

Но в итоге мы имеем то, что имеем. Стокгольмский арбитраж вынес решения в рамках двух процессов — о поставках газа на Украину и о транзите. В итоге «Нафтогаз» остался должен $2 млрд, а «Газпром» — $4,56 млрд. Иронично, но арбитраж вошел в сложное положение Украины и отменил санкции по тем пунктам контракта, которые санкции предусматривали, но не вошел в положение «Газпрома» и его европейских покупателей и наложил санкции по тем пунктам контракта, которые санкций не предусматривали. Таким образом, спор не решился, напротив, Стокгольмский арбитраж подлил масла в огонь. Ведь со стороны могло показаться, что решение было вынесено не по юридическому, а по математическому принципу. То есть сумма взаимных платежей оказалась составлена таким образом, чтобы «Газпром» не только не получил денег за ранее поставленный газ, но и перечислил Украине сумму, которая оказалась бы примерно равной долгу Украины перед Россией по евробондам. Но подобное, конечно же, могло только показаться.

Решение Стокгольмского арбитража содержало пункт, обязывающий стороны полностью пересмотреть принципы ценообразования. Разумеется, суд не мог вывести конкретную формулу — это было делом переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Учитывая, что тот же суд обязал «Нафтогаз» покупать не менее 4 млрд куб. м газа у России до конца 2019 года, разумно было бы предположить, что «Нафтогаз» как-то озаботится переговорами. Но нет.

Когда же пришло время холодов и российский газ понадобился, Киев предпочел просто перечислить за газ некую сумму. Видимо, опираясь при этом на старую формулу цены. Поступок был исключительно странный, так как сама Украина настаивала на пересмотре принципов ценообразования и радовалась итогам арбитража. «Газпром» деньги вернул — новой формулы нет, сколько теперь стоит газ, неясно, переговоров не было.

Можно было бы поговорить о некомпетентности руководства «Нафтогаза», но, полагаем, дело не в ней. Все украинские чиновники высокого ранга понимают, что участие в переговорах по газу с Россией — это верный способ поставить крест на своей карьере.

Ситуация для Украины усугубляется тем, что в отличие от 2008–2009 годов у Евросоюза есть «Северный поток», более развитая система подземных хранилищ, а период холодов там заканчивается. В итоге ЕС сегодня не так остро заинтересован в том, чтобы ситуация разрешилась в кратчайшие сроки.

Тем не менее переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом» должны стартовать. В конце концов, надо выяснить, сколько Украина заплатит за российский газ в 2018 и 2019 годах. Ход переговоров будет сложным, так как «Газпром» настаивает на расторжении контрактов. Ведь Стокгольмский арбитраж постановил пересмотреть ключевые положения действующего контракта. «Нафтогазу» придется не только биться за низкую цену на газ и высокую ставку на транзит, но и за то, чтобы контракт продолжал действовать. И «Нафтогазу», скорее всего, придется сдать позиции. Не будем гадать о судьбе тех денег, которые Киев уже считал своими. Но вопрос о них будет одним из ключевых. Вероятно, в рамках переговоров «Нафтогазу» будет предложено отказаться от своих претензий к «Газпрому».

Потребление газа на Украине продолжит снижаться. Уменьшается население, вымирает промышленность. Чем бы ни обернулась нынешняя ситуация, будущее нашего соседа незавидно. А нынешний газовый конфликт — лишь симптом хронического заболевания. Которое не может оставлять равнодушными нас с вами.

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