Опубликовано видео нападения на Собчак

В Сети появилась запись, на которой зафиксировано нападение Алана Дзуева на кандидата в президенты журналистку Ксению Собчак.

Автором съемки, судя по ракурсу, является сам нападавший. Он был задержан сотрудниками полиции и в настоящее время находится в отделении.

Как писал портал iz.ru, Собчак ранее сообщила, что Дзуев толкнул ее и облил водой. По ее словам, в момент нападения он выкрикнул: «Это за Жириновского».

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский также является претендентом на пост главы государства. За последние несколько дней между ним и Собчак произошло два конфликта.

В среду, 28 февраля, Собчак в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» облила Жириновского водой после того, как он допустил ряд оскорбительных высказываний в отношении ее.

На следующий день Собчак в эфире канала «Россия 24» обвинила политика в помощи его сыну Игорю Лебедеву, являющемуся зампредседателя Госдумы, в продвижении по карьерной лестнице.