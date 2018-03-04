Путин западным СМИ: Россия не выдаст США своих граждан

Россия не намерена выдавать США своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы, состоявшиеся в 2016 году. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Глава государства на вопрос, выдаст ли Россия своих граждан, ответил: «Никогда». Путин также отметил, что страна «вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо», указав, что аналогичную позицию занимает и Вашингтон, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер представил список российских граждан, которые якобы пытались вмешаться в выборы в США. В него попали 13 граждан России.

Американские власти неоднократно выдвигали в адрес России обвинения во вмешательстве в выборы. В частности, Хиллари Клинтон утверждает, что проиграла Дональду Трампу из-за влияния Москвы.

В свою очередь, российские власти опровергали подобные обвинения, называя их «голословными».