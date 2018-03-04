Мэй поздравила Меркель с формированием правящей коалиции

Премьер Великобритании Тереза Мэй поздравила канцлера ФРГ Ангелу Меркель с получением от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласия на создание коалиции, необходимой для формирования правительства страны.

«Премьер поздравила Меркель с решением социал-демократов войти в большую коалицию. Лидеры с нетерпением ждут информации о новом германском правительстве и надеются на тесную работу в будущем», — приводит «РИА Новости» слова официального представителя британского премьера.

Канцлер ФРГ в воскресенье поздравила СДПГ с принятием положительного решения о вступлении в коалицию.

«Я поздравляю СДПГ с этим результатом и с нетерпением жду дальнейшего сотрудничества на благо нашей страны», — приводит ее слова «Газета.ру».

Парламентские выборы в Германии состоялись 24 сентября, однако возглавляемый Меркель правящий союз (ХДС/ХСС) не смог набрать большинства, из-за чего встал вопрос формирования коалиционного правительства.

Оно до сих пор не было сформировано, так как правящий альянс на протяжении долгого времени вел не увенчавшиеся успехом переговоры с несколькими политическими объединениями.

Как писал портал iz.ru, 4 марта члены СДПГ проголосовали по вопросу формирования коалиции с союзом ХДС/ХСС и большинством голосов приняли положительное решение.