«Локомотив» и «Спартак» не сумели выявить победителя в матче РФПЛ

В центральном матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиге «Локомотив» на своем поле принимал «Спартак». Встреча завершилась нулевой ничьей.

Матч проходил в тяжелых погодных условиях из-за обрушившегося на Москву снегопада. Встреча прошла в бескомпромиссной борьбе, однако без забитых мячей.

Публикация от Павел (@spv2004) Мар 4, 2018 в 5:33 PST

«Локомотив» с 46 очками возглавляет турнирную таблицу. На втором месте расположился «Краснодар» (39 очков). Далее следуют ЦСКА, «Зенит» и «Спартак», набравшие по 38 очков.