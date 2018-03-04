Опубликовано видео посадки крупнейшего пассажирского лайнера в шторм

В Сети появилась видеозапись, на которой зафиксирована посадка самолетов модели Airbus А380-800 компании Emirates в аэропорту британского Бирмингема во время шторма 1 и 2 марта.

Airbus A380 — крупнейшая в мире модель пассажирского самолета. На борту судна может разместиться до 853 пассажиров. Длина лайнера превышает 70 м, а размах крыла — почти достигает 80 м.

На кадрах видеозаписи видно, как лайнеры приземляются в аэропорту Бирмингема при сильном боковом ветре и мощном снегопаде.

Как писал портал iz.ru, 2 марта в Великобритании из-за неблагоприятных погодных условий погибли три человека.

Страна в конце недели оказалась под властью атлантического шторма «Эмма» и антициклона «Зверь с Востока», который принес на территорию Европы рекордное похолодание.