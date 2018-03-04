Прямой эфир

Опубликовано видео посадки крупнейшего пассажирского лайнера в шторм

0
Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилась видеозапись, на которой зафиксирована посадка самолетов модели Airbus А380-800 компании Emirates в аэропорту британского Бирмингема во время шторма 1 и 2 марта.

Airbus A380 — крупнейшая в мире модель пассажирского самолета. На борту судна может разместиться до 853 пассажиров. Длина лайнера превышает 70 м, а размах крыла — почти достигает 80 м. 

На кадрах видеозаписи видно, как лайнеры приземляются в аэропорту Бирмингема при сильном боковом ветре и мощном снегопаде. 

Как писал портал iz.ru, 2 марта в Великобритании из-за неблагоприятных погодных условий погибли три человека

Страна в конце недели оказалась под властью атлантического шторма «Эмма» и антициклона «Зверь с Востока», который принес на территорию Европы рекордное похолодание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Домодедово сел «Боинг» с лопнувшим колесом
Более 50 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за снега

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017