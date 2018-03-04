Совфед ответил на призыв Волкера «ликвидировать ЛНР и ДНР»

Заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о необходимости «ликвидации» ДНР и ЛНР ставят под вопрос его готовность вносить вклад в разрешение конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор подчеркнул, что подобные заявления «не вписываются в рамки имеющихся договоренностей минского формата». При этом он указал, что Волкер и США не являются «объективным и беспристрастным посредником» в решение конфликта в Донбассе, передает «РИА Новости».

В свою очередь, Алексей Пушков напомнил, что провозглашенные республики являются частью Минских соглашений.

Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 3, 2018

Как писал портал iz.ru, ранее Курт Волкер заявил о необходимости «ликвидации» ЛНР и ДНР, поскольку к их созданию причастна Россия. Москва тем самым пытается «замаскировать свою роль в регионе и укрепить конфликт».