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Более 50 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за снега

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Более 50 рейсов отменены или задержаны в столичных аэропортах из-за ухудшения погодных условий по данным сервиса «Яндекс.Расписание» в воскресенье, 4 марта.

Сообщается, что на 15:25 15 рейсов отменены и 13 задержаны в аэропорту Домодедово, 22 рейса задержаны в Шереметьево, во Внуково один рейс отменен, еще семь задержаны.

Сообщается также, что информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский пока нет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сильный снегопад, накрывший столичный регион 4 марта, сменят 20-градусные морозы. Также в столичном регионе ожидается еще один аномальный снегопад, который начнется вечером 7 марта и продлится в течение всего дня 8 марта.

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