Легендарный легкоатлет Роджер Баннистер умер в возрасте 88 лет

В Великобритании скончался сэр Роджер Баннистер, прославившийся рекордами в беге на средние дистанции. Легендарный спортсмен умер в собственном доме в Оксфорде в возрасте 88 лет.

Баннистер не побеждал в чемпионатах мира и имеет мало престижных спортивных наград, но известен в истории легкой атлетики как непрофессионал, достигший невероятных успехов. Роджер учился в Оксфордском университете на врача и бегал «для себя» в свободное от учебы время.

Он поставил перед собой задачу пробежать милю (1609 м) быстрее, чем за четыре минуты. В 50-х годах прошлого века это считалось неисполнимым: эксперты утверждали, что такой результат превосходит человеческие возможности. Баннистер на университетской спортивной площадке пробежал дистанцию за 3 минуты 59,4 секунды, установив абсолютный мировой рекорд.

В 1954 году спортсмен улучшил результат в ходе официальных соревнований. В забеге лучших спортсменов мира он пришел первым с результатом 3 минуты 58,8 секунды. Этот забег вошел в историю и получил название «Миля столетия»

Непрофессиональный спортсмен тем не менее защищал цвета британского флага на различных соревнованиях высокого уровня. Баннистер стал бронзовым призером чемпионата Европы 1950 года, занял четвертое место на Олимпиаде 1952 года, наконец, взял золото чемпионата Европы 1954 года. В том же году он оставил спорт и посвятил себя медицине.

«Сэр Роджер был великим британским символом спорта, его достижения были вдохновением для всех нас. Его будет сильно не хватать», — цитирует Daily Mail слова соболезнования премьер-министра Терезы Мэй.