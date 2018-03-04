Красный Крест заявил о гибели большого числа жителей Восточной Гуты

Большой процент смертности среди мирных жителей Восточной Гуты связывают с отсутствием элементарной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Международного комитета Красного Креста в Дамаске.

Согласно заявлению, комитет призывает стороны разрешить доставку помощи и медикаментов, так как многие мирные жители умирают от недостатка правильной медицинской помощи.

Также представитель Красного Креста уточнил, что в ближайшие дни ситуация в Восточной Гуте может стать намного хуже, поэтому доставка гуманитарной помощи в район просто необходима.

Ранее портал iz.ru сообщал, что боевики в Восточной Гуте обстреляли из миномета медицинский пункт недалеко от контрольно-пропускного пункта с западной окраины населенного пункта Эр-Рихан.