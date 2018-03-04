Путин посетит заседание коллегии Федеральной службы безопасности

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании Федеральной службы безопасности планируется подвести итоги деятельности органов ФСБ в 2017 году и определить основные задачи на 2018 год.

Также сообщается, что 5 марта Владимир Путин посетит Съезд транспортников России. Мероприятие проводится один раз в пять лет и является главным отчетным событием отрасли.

Владимир Путин выступит на пленарном заседании съезда и осмотрит выставку важнейших инфраструктурных проектов, реализация которых запланирована до 2022 года. Мероприятие соберет более 700 специалистов транспортной отрасли.

Отмечается, что на данном мероприятии запланирован телемост с площадкой строительства второго Байкальского тоннеля, который является приоритетным объектом программы модернизации Транссибирской магистрали и БАМа.