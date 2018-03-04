Билялетдинов: враги не допустят российского финала в Лиге Европы

Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился своим мнением о шансах «железнодорожников» на выход в финал Лиги Европы.

Спортсмен уверен, что в 1/8 финала «Локомотив» сумеет пройти мадридский «Атлетико». По его словам, в испанском клубе «нет ничего страшного», что доказал «Ростов» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов (ростовчане проиграли 0:1 дома и 1:2 на выезде).

Что же касается выхода «Локомотива» в финал турнира, то Билялетдинов считает это «пока мечтой», однако при Юрии Семине «всё возможно».

«А российского финала просто не допустят! Враги сделают всё, чтобы такого не произошло», — заявил Билялетдинов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Помимо «Локомотива», в 1/8 финала Лиги Европы выступят ЦСКА и «Зенит». Армейский клуб сыграет с французским «Лионом», а петербургский — с немецким «РБ Лейпциг».

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