Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Подмосковье

Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком «КамАЗ» возле подмосковного Чехова, один человек погиб, двое пострадали, сообщил источник в экстренных службах.

«Авария произошла на трассе под Чеховом. Частный автобус, предварительно, перевозил рабочих из стран СНГ, в том числе Украины», — приводит «Интерфакс» заявление источника.

Он отметил, что авария произошла по вине водителя автобуса, который не справился с управлением на скользкой дороге.

Ранее, 4 марта, в результате столкновения автомобиля и электропоезда в Дмитровском районе Подмосковья погиб один человек.