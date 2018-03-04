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Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком «КамАЗ» возле подмосковного Чехова, один человек погиб, двое пострадали, сообщил источник в экстренных службах.

«Авария произошла на трассе под Чеховом. Частный автобус, предварительно, перевозил рабочих из стран СНГ, в том числе Украины», — приводит «Интерфакс» заявление источника.

Он отметил, что авария произошла по вине водителя автобуса, который не справился с управлением на скользкой дороге.

Ранее, 4 марта, в результате столкновения автомобиля и электропоезда в Дмитровском районе Подмосковья погиб один человек.

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