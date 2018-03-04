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Задержанных у Верховной рады протестующих полицейские ставили на колени

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Задержанных в ходе ликвидации палаточного городка у здания Верховной рады протестующих полицейские ставили на колени, но не били. Об этом заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Он отметил, что принуждение задержанных к стоянию на коленях является не унижением, а принятой среди полицейских разных стран тактикой обеспечения безопасности. 

Шевченко рассказал, что стоявшим на коленях людям разрешали общаться между собой, курить, и подчеркнул, что насилия в их отношении со стороны полицейских не было. 

«Относительно криков о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт — это никакое не унижение, а общепринятая полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника», — написал он на своей странице в Facebook

Таким образом Шевченко отреагировал на возбуждение прокуратурой Киева уголовного дела в связи с подозрением о возможном превышении сотрудниками украинского МВД полномочий при демонтаже палаточного городка. 

Как писал портал iz.ru, 3 марта полиция Украины сообщила о демонтаже палаточного городка сторонников экс-президента Украины, бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили. 

Возглавляемое Саакашвили оппозиционное «Движение новых сил» заявило, что демонтаж палаточного городка является окончательным уничтожением права на протестную деятельность на Украине. 

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