Представители РЖД предложили упразднить перечень запрещенных для женщин профессий и дали старт общественной дискуссии. Министр труда отреагировал достаточно лаконично и предельно конкретно – пересматривать перечень, безусловно, нужно, но отдавать его полностью на откуп работодателю ни в коем случае нельзя. Читаем между строк: даже если абстрагироваться от понятия гендерной дискриминации, которая в идее РЖД едва ли не центральная, разумные изменения назрели, и они будут.

На самом деле Минтруд в консультациях с Российской трехсторонней комиссией уже собирает соответствующие предложения для анализа. А железнодорожники лишь обеспечили дополнительное общественное внимание к вопросу.

Как глава профильного думского комитета, в целом предложение о пересмотре и обоснованном сокращении перечня закрытых для женщин профессий поддерживаю. Главное — избежать дискриминации, но при этом все же учесть женскую физиологию.

В списке закрытых для слабого пола профессий — 456 специальностей. Все они перечислены в правительственном постановлении №162, и на момент его принятия в 2000 году были актуальны. Но сегодня список действительно нуждается в ревизии. Модернизация производств и автоматизация многих процессов позволяют контролировать корректность их выполнения не только мужчине, но и женщине. Физическая нагрузка в виде движения курсором компьютерной мыши по экрану в рамках полностью автоматизированного производства вообще исключает гендерный момент. Женщины давно управляют не только автомобилями, но и трамваями, самолетами. Служат в полиции, в ОМОНе, в вооруженных силах. А в отдельных профессиях женщины вообще имеют некоторые преимущества в силу большей внимательности, терпеливости, способности сохранять концентрацию при монотонном повторении одних и тех же технологических операций.

Сокращая список "неженских" профессий, необходимо учесть множество исключительно медицинских ограничений, связанных с работой в условиях воздействия химических соединений — в первую очередь, на репродуктивные функции женщины.

На сколько единиц сократится нынешний перечень, сейчас сказать сложно. Предстоит серьезнейший комплексный анализ, с привлечением специалистов из многих отраслей, включая медиков. При безусловном сохранении различий в физиологическом смысле, все более весомым аргументом становится равенство в способности контролировать автоматику там, где прежде главенствовали лом или кувалда.

Однако если тема аудита «запретительного» перечня без малого двадцатилетней давности особых вопросов не вызывает, то перспектива его полного упразднения – гораздо более принципиальный момент. Отдавать уже «разрешительный» список на откуп работодателям нельзя. На мой взгляд, нет достаточных оснований для такой революции в сфере охраны труда.

Предприятия в России сегодня функционируют в жестких рамках действующего законодательства, защищающего права работников. Кто, в случае отмены правительственного перечня, сможет гарантировать сохранение должного контроля над условиями охраны труда? И кто помешает недобросовестным управленцам отдельных компаний в таком случае оперативно изменить в своих бизнес-интересах условия труда на рабочих местах, снижая их планку в ущерб здоровью женщин? Никто. Вместо федерального законодательства по охране труда возникнут сотни тысяч местечково-корпоративных инструкций в качестве мощного инструмента давления как на сотрудников, так и на сотрудниц — все будут одинаково бесправны. Думаю, не о таком гендерном равенстве мечтают сторонники тотальной либерализации рынка труда.

Автор - председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции