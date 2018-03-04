Порядка 250 грузовиков скопилось на трассе М-3 на границе РФ с Украиной

На таможенном пункте «Троебортное» на трассе М-3 скопилось порядка 250 грузовых автомобилей, пытающихся выехать в сторону Украины. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, затор связан с тем, что движение большегрузных машин временно приостановлено в связи с расчисткой дороги на украинской территории, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, в управлении МЧС по Брянской области сообщили, что на месте развернуты один мобильный и шесть стационарных пунктов обогрева. Движение через другие пункты пропуска осуществляется без ограничений.

Как писал портал iz.ru, на Москву 4 марта обрушился рекордный для этого дня снегопад. По словам специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, он может стать самым сильным для этой даты за последние 68 лет.