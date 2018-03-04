Боевики в Восточной Гуте обстреляли из минометов медпункт

Боевики в Восточной Гуте обстреляли из миномета медицинский пункт недалеко от контрольно-пропускного пункта с западной окраины населенного пункта Эр-Рихан. Об этом сообщает представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, ведя огонь по району пункта пропуска. С западной окраины населенного пункта Эр-Рихар в 12:50 был обстрелян медицинский пункт. Также сообщается, что западнее на расстоянии 200–400 м разорвались шесть мин. Пострадавших в происшествии нет.

Также Золотухин отметил, что выход мирных жителей из Восточной Гуты по-прежнему блокируется боевиками, которые скрываются в домах за спинами детей, женщин и стариков. Генерал назвал такое поведение военными преступлениями и заявил, что виновные должны быть привлечены к отвественности.

Ранее портал iz.ru сообщал, что боевики в пригороде Дамаска Восточной Гуте продолжили осложнять гуманитарную ситуацию в этом районе и ввели комендантский час, а также запретили местным жителям массовые собрания.