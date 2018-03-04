Один человек погиб в столкновении автомобиля и поезда в Подмосковье

Один человек погиб в результате столкновения автомобиля и электропоезда в Дмитровском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в 10:47 на железнодорожном переезде в районе платформы «Орудьево». По предварительным данным, водитель автомобиля Renault выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд перед близкоидущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия один человек скончался, еще один получил телесные повреждения, сообщает портал «Подмосковье сегодня». На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.