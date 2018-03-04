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Кристофер Ламберт пожелал победы на «Оскаре» режиссеру Звягинцеву

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Фото: REUTERS/David McNew
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Исполнитель главной роли в фильме «Горец» французский актер Кристофер Ламберт пожелал победы на «Оскаре» режиссеру Андрею Звягинцеву и его ленте «Нелюбовь».

Как сообщает «РИА Новости» актер, который стал почетным гостем фестиваля «Дух огня», проходящем в эти дни в Ханты-Мансийске, поздравил Звягинцева с высшей кинематографической наградой Франции — премией «Сезар» — и пожелал удачи на «Оскаре», отметив: если режиссер получит статуэтку, это «будет потрясающе».

Ранее портал iz.ru сообщал, что российская лента «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева стала победителем французской кинопремии «Сезар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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