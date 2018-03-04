Прямой эфир

Умер сыгравший в сериале М*A*S*H актер Дэвид Огден Стиерс

0
Фото: Global Look Press/KPA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер и музыкант Дэвид Огден Стиерс, известный по роли в популярном телесериале M*A*S*H, скончался в США в возрасте 75 лет.

«С грустью сообщаем вам, что Дэвид мирно умер утром 3 марта в своем доме в Ньюпорте, штат Орегон, после мужественной борьбы с раком мочевого пузыря», — заявило агентство по поиску талантов MKS.

Стиерс известен по роли майора Чарльза Эмерсона Винчестера III в популярном в 1970-е годы сериале M*A*S*H. Актер также был музыкантом и в качестве дирижера работал более чем с 70 оркестрами мира. Кроме этого, Стиерс озвучивал мультфильмы, его голосом говорят многие персонажи студии Disney.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скончался известный американский певец и актер Вик Дамоне
Скончался известный американский комик Джерри Ван Дайк

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017