Умер сыгравший в сериале М*A*S*H актер Дэвид Огден Стиерс

Актер и музыкант Дэвид Огден Стиерс, известный по роли в популярном телесериале M*A*S*H, скончался в США в возрасте 75 лет.

«С грустью сообщаем вам, что Дэвид мирно умер утром 3 марта в своем доме в Ньюпорте, штат Орегон, после мужественной борьбы с раком мочевого пузыря», — заявило агентство по поиску талантов MKS.

Стиерс известен по роли майора Чарльза Эмерсона Винчестера III в популярном в 1970-е годы сериале M*A*S*H. Актер также был музыкантом и в качестве дирижера работал более чем с 70 оркестрами мира. Кроме этого, Стиерс озвучивал мультфильмы, его голосом говорят многие персонажи студии Disney.