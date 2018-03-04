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На Красной площади задержали сумасшедшего американца

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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На Красной площади Москвы в течение двух вечеров подряд полицейские задерживали неадекватно ведущих себя людей. В одном случае в руки медиков попал душевнобольной гражданин США.  

Вечером в пятницу, 2 марта, внимание туристов привлек неадекватный пожилой мужчина. Задержавшим его полицейским он заявил,что «голоса ведут его за золотом». Патруль отвел больного в отделение и вызвал психиатрическую помощь. Личность 59-летнего мужчины была установлена.

Около 19:30 в субботу другой мужчина на площади в похожей ситуации уверял окружающих, что «кто-то роет тоннель в Латвию». Сумасшедшего передали полицейским, а они вызвали врачей.

Личность второго задержанного также установили — он оказался американцем. Полиция известила о происшествии консульство США, и 42-летнего пациента передали дипломатам, пишет «Московский комсомолец». 

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