Ушел из жизни известный челябинский джазмен Игорь Бурко

Джазовый музыкант, народный артист России Игорь Бурко скончался в одной из больниц Челябинска.

Как сообщает ИА «Ура.ру», несколько дней назад джазмен был госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии после инсульта. Врачи боролись за жизнь музыканта, но спасти его не удалось.

Прощание с народным артистом России состоится во вторник, 6 марта.

Игорь Бурко родился в 1944 году. Он окончил Челябинское музыкальное училище по классу трубы. В 1969 году создал «Уральский Диксиленд» на базе областной филармонии. За годы существования оркестр объездил с концертами всю Россию, республики бывшего СССР и большинство стран Европы.