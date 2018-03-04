Скончался бывший вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович

Бывший замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович скончался в возрасте 60 лет.

Как сообщает ИА «Ура.ру», бывший чиновник долгое время боролся с раком, из-за которого ему пришлось покинуть свой пост.

Евгений Липович родился 9 января 1958 года в Приморском крае, окончил Уральский политехнический институт по специальности «инженер-механик», далее работал в Орске на комбинате «Южуралникель», служил в рядах Советской армии. Он работал в администрации Екатеринбурга 10 лет — с ноября 2007 года по февраль 2017 года.