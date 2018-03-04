Мужчина скончался в отделении полиции в Челябинске

Мужчина скончался после приступа эпилепсии в отделении полиции Тракторозаводского района Челябинска 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Челябинской области.

По предварительной информации, 54-летний погибший 1 марта был доставлен в отделение сотрудниками Росгвардии после бытового конфликта в семье. После составления административного протокола он был отпущен, а на следующий день пришел в отделение, чтобы узнать результаты проверки, сообщает ИА «Ура.ру».

Неожиданно ему стало плохо, а дежурный вызвал скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. По факту произошедшего УМВД Челябинска проводит служебную проверку.